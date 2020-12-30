Основная цель сервисного центра — принимать жалобы и предложения.
В открытии фронт-офиса приняли участие заместитель акима города Шымкент Максут Исахов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Ержан Жолдасов, директор ТОО «QazSmartTrans» Сержан Акылбаев.
Основная цель сервисного центра — принимать жалобы и предложения, а также прямое оформление карт для студентов или получить готовую карту. То есть, предоставляет услуги по вопросам, связанным с картой «Толем».
Если раньше личный офис компании принимал около 300-500 человек в день, то теперь специальный центр готов принимать вдвое больше жителей.
Адрес фронт-офиса: площадь Аль-Фараби, №9.
По дополнительным вопросам, можете позвонить по номеру +77752139746