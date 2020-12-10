В преддверии 29-летия Независимости Республики Казахстан завершился караван-конкурс «Ұлт үні», организованный в рамках культурно-просветительского проекта «Қазақтану».

Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан, принявший участие в итоговом заседании, наградил победителей, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— В Шымкенте проживают свыше 1 миллиона 50 тысяч человек, 32,5% из них представители различных этносов. В городе созданы благоприятные условия для развития национальной культуры и традиций этносов. В этом направлении 16 этнокультурных объединений работают наряду с продвижением национальных ценностей, уважением к культуре казахского народа и стремлением изучать государственный язык. Я считаю, что выступление всех, кто принял участие в конкурсе, заслуживает высокой оценки, — сказал Шынгыс Жумабекович, поблагодарив участников.

Цель конкурса — популяризация языка, культуры, искусства, обычаев, истории и литературы казахского народа, эффективно используя их потенциал, объединить все этнические группы. На конкурсе было представлено более 80 концертных номеров.

Караван-конкурс стартовал в октябре, и сначала был проведен отборочный этап. Были отобраны 22 лучших концертных номера, а в ноябре-декабре коллективы выступили с концертной программой в густонаселенных жилых массивах и микрорайонах в Абайском, Аль-Фарабийском, Енбекшинском, Каратауском районах города Шымкент.

Участники конкурса широко пропагандировали произведения великих личностей, как Абу Насыр Аль-Фараби и Абая, песни короля казахского вальса Шамши Калдаякова, а также продемонстрировали уровень знания государственного языка через исполнение своих произведений. Также внесли свой вклад в популяризацию традиций, искусства и культуры казахского народа.

По итогам караван-конкурса «Ұлт үні»: Гран-при — Зкруллаев Нематилло ( Абайский район), I место — Ким Павел ( Абайский район), II место — Умаров Умид, Рахимшиков Умар ( Енбекшинский район), III место — Турсынова Гульханым (Енбекшинский район).