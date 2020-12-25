Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан вручил благодарственные письма Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК семи деловым женщинам, которые внесли свой вклад в развитие предпринимательства и активное участие в общественной жизни города.

На церемонии награждения Шынгыс Мукан поздравил предпринимательниц с Днем Независимости и наступающим Новым годом, отметив, что акимат всегда готов оказывать поддержку хорошим инициативам.

— Вы стоите у самых истоков достижений страны за годы независимости. От имени акимата города от всей души поздравляю вас с 29-летием Независимости и Новым годом. Успешной вам работы, — сказал первый заместитель акима города.

Список награжденных женщин:

Оспаналиева Рашкул Жалеловна — генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Береке А». Заместитель председателя городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Шымкент.

Жандосова Баян Айтбековна — председатель общественного объединения «Шымкентский городской совет женщин»

Созакбаева Эльмира Райымбековна — председатель общественного объединения «Ассоциация деловых женщин по городу Шымкент»

Архабаева Алма Нуралиевна — председатель Совета деловых женщин по городу Шымкент при Палате предпринимателей «Атамекен»

Хасанова Шахноза Кулабуллаевна — председатель общественного объединения «Правовой центр женских инициатив Сана-Сезім»

Масалева Алиса Касымовна — корреспондент общественно-политической газеты «Южный-Казахстан»

Вероцкая Гульжан Ералиевна — директор Центра развития личности «Re-Frame», бизнес-тренер, психолог