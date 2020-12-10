В Шымкенте по улице Адырбекова произошло странное происшествие.

В три часа ночи в патрульной машине одного из охранных агентств города прогремел выстрел. В тот момент в машине находились двое: водитель и охранник.

По словам охранника, водитель с большим стажем работы сам произвел выстрел из своего табельного оружия. Как и почему это произошло охранник не видел.

К месту ЧП были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь.

Тяжело раненного водителя охранного агенства доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас он в коме.

В происшествии разбираются сотрудники полиции.

Корреспонденты программы «Экстренный вызов» ждут комментарии от полиции Шымкента и руководства охранного агентства.