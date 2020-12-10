выстрел

В Шымкенте по улице Адырбекова произошло странное происшествие. В три часа ночи в патрульной машине одного из охранных агентств города прогремел выстрел.

Сотрудник мобильной группы охранного агентства Шукиржан Кыдыров дожидался вызова в служебной машине вместе с напарником, который задремал. Его сон прервал непонятный шум. Открыв глаза, он увидел окровавленного Шукиржана. Мужчина, по всей видимости, нажал на курок и выстрелил себе в голову. На скорой окровавленного пострадавшего отвезли в реанимацию.

В тяжелом состоянии 31-летнего мужчину доставили в городскую клиническую больницу. Врачи провели экстренную операцию и извлекли из головы пулю. Прогнозы медиков неутешительные — пациент с серьезным ранением, скорее всего, останется инвалидом.

«Проникающая черепно-мозговая травма в лобно-височной области, справа. В экстренном порядке произведено оперативное вмешательство. Больной в коме», — рассказал Бабур ЮСУПОВ, врач-нейрохирург клинической больницы №1 г. Шымкента.

Охранником пострадавший мужчина работал больше трех лет. О своем сотруднике в охранном агентстве отзываются положительно: Шукиржан не пил, занимался спортом, причин для самоубийства у молодого человека, по словам начальника, не было.

« Мы уже поговорили с родственниками. Ждем теперь пока его благополучно выпишут из больницы. Мы окажем материальную помощь. Выясним все детали произошедшего. Будем сопровождать его дальнейшее лечение. С нашей стороны не было оказано никакого давления в его сторону. Он своевременно получает зарплату, и он один из лучших наших сотрудников», — рассказал Алмас БАТЫРБЕКОВ, директор охранного агенства.

В прошлом году Шукиржан женился, супруга сейчас в положении. В охранном агентстве пообещали оказать мужчине и его семье поддержку. Был ли выстрел преднамеренным или всему виной роковая случайность, выясняют полицейские. Расследование ведется по статье «Доведение до самоубийства». Травматическое оружие отправлено на экспертизу.

Анастасия Новикова

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