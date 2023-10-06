Школьным охранникам урезали заработные платы

В Туркестанской области охранникам школ неожиданно понизили заработную плату. Скандал разразился в Тулькубасском районе. Как выяснилось, одновременно зарплату на 20 тысяч понизили секюьрити 33 сельских школ.

А недовольных новыми условиями легко увольняют, даже по телефону. Таковых уже около ста человек. Возмущенные охранники решили высказаться публично.

Мурат Ельшибай, охранник: «Нас хотят передать частной компании «Искер». А эта частная компания хочет понизить нашу заработную плату с 85 тысяч до 62 тысяч тенге. По этой же причине мы сегодня собрались здесь. Нам сказали, либо переходите в частную компанию, либо увольняетесь. Мы не хотим, чтобы нас передали в частные руки, мы хотим работать на государство».

Снижение заработной платы — не единственная проблема, сетуют возмущенные охранники. По их словам, частная компания не успела подписать договор с сотрудниками, как выдвинули новые абсурдные условия: зарплата на уровне минимальной, справка о профпригодности и спецформа за свой счет. Помимо этого начались массовые увольнения, жалуются люди.

Касымжан Анаров, охранник: «Новый руководитель присвоил не только наши деньги, но еще деньги других людей. Некоторых людей он даже пытал. К тому же, он был ранее осуждён за коррупцию. Как он может управлять народом? Он сказал нам купить форму и обувь за свои деньги. Мы не перейдем в частные руки. Мы будем работать на государство. У каждого из нас по 5-6 детей. Как мы их прокормим на 62 тысячи тенге?»

Выслушать недовольства возмущённых охранников приехал представитель охранного агентства. Он пояснил, что если раньше учебные заведения самостоятельно нанимали секьюрити и платили им, то сейчас все идет через тендеры и договоры с бизнесом, который должен обеспечить специализированной охраной. Поднять оплату труда, уверяют в охранном агентстве, нет возможности. Якобы, тендерных 30 миллионов не хватает.

Болысбек Караулов, представитель охранного агентства: «На каждую школу выделяется по 308 тысяч. 12% из этих средств уходят на НДС и, по моим расчетам, зарплата на одного охранника — 70 700 тенге. Из них сумма полученных денег составила 62 тысячи 77 тенге. Сюда же входят пенсионные отчисления. Я знаю, что эта ставка слишком мала для всех вас, мы делаем отчет исходя из заданной цены».

Чиновники, как выяснилось, о проблеме знают. Местные власти попросили недовольных охранников сохранять терпение и подождать до нового года. Мол, со следующего года проблему решим.

Ержан Кадырбек, руководитель отдела образования Тюлькубасского района: «Кто-то соглашается на такие условия, кто-то недоволен. Сейчас мы подадим новую бюджетную заявку. И в течение финансового месяца будем производить соответствующие компенсации в соответствии с сокращением штатной численности. Покроем за счет сэкономленных средств».

Тем не менее, обещаниям чиновников охранники уже не верят.