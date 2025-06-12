Охранника из Шымкента осудили на 2 года за избиение мужчины в гостинице

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте вынесен приговор 23-летнему охраннику. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в гостинице «Үш ноян». Обвиняемый вину не признал.

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента приговорил Ермахана Болегенa к двум годам ограничения свободы. Кроме того, он обязан пройти 100 часов обязательных работ ежегодно. На тот же срок ему запрещено работать в сфере охраны.

Выписка из ИС «Судебный кабинет ВС РК»: «Ермахан Болеген признан виновным по части 1 статьи 252 Уголовного кодекса — превышение полномочий сотрудником охраны. Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности в охране на этот же период».

По данным следствия, 11 ноября 2024 года охранники агентства BAUR SECURITY прибыли по вызову в гостиницу «Үш ноян», где нетрезвый мужчина мешал персоналу. При попытке вывода тот, по словам обвиняемого, начал его оскорблять. После этого Ермахан Болеген вывел мужчину на улицу и в отсутствии свидетелей избил. Потерпевший сначала пришёл в себя, но вскоре уже дома потерял сознание. Его доставили в реанимацию.

Выписка из ИС «Судебный кабинет»: «Закрытая черепно-мозговая травма, тяжёлое ушибление головного мозга, переломы рёбер, ушибы лёгких и многочисленные гематомы. Пострадавший получил тяжёлые множественные травмы».

На суде Ермахан Болеген отказался признать вину. Тем не менее, ни он, ни потерпевший апелляционной жалобы не подавали.

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