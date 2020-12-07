В настоящее время обеспеченность населения города Шымкент качественной питьевой водой составляет 94,7%.

В этом году для обеспечения населения качественной питьевой водой строятся 3 магистральных, 17 внутренних водопровода и в 8 проводят текущий ремонт, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

О работе, проделанной в этом направлении, акима города Мурата Айтенова, проинформировал руководитель городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ж. Шайхсламов.

— На сегодняшний день завершены строительные работы в жилых массивах, ведутся работы по обеспечению качественной питьевой водой порядка 6 тысяч человек. Эти работы будут завершены к 15 декабря текущего года. Среди них 20 лет Независимости, Кокбулак, Кызылжар, микрорайон Азат, микрорайон Бадам, 195 квартал, микрорайон Тассай, — сказал руководитель управления.

Также до конца года будет завершено строительство инженерных сетей в микрорайонах Достык, Игилик, Жанаталап, Бадам, Бадам-2, северо-восточной части микрорайона Туран и жилого массива Достык, в связи с чем население будет подключено к качественной питьевой воде.

Кроме того, до конца года будут сданы в эксплуатацию 28,3 км магистрального водопровода «Ахунбабаев-Кокбулак» и 6,88 км магистрального водопровода «Туран». По итогам года уровень питьевого водоснабжения увеличится с 94,7% до 95,6%.

Заслушав отчет о проделанной работе за 11 месяцев, Мурат Айтенов поручил соответствующим специалистам ускорить и завершить работы в срок.