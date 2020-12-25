Специалисты отдела ЗАГС управления занятости и социальной защиты города Шымкент поздравили супругов с 60-летием их брака, передает Otyrar.KZ.

Сотрудники посетили дом Геннадия и Раисы Ивановых и торжественно вручили юбилярам свидетельство о браке.

Ивановы поженились в 1960 году.

Сегодня у супружеской пары двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Г. Иванов ушел в отставку после 45 лет службы в сфере чрезвычайных ситуаций.

Его жена Раиса Назаровна проработала в сфере общественного питания около 40 лет, и сейчас она находится на пенсии.

Специалисты отдела ЗАГС пожелали долгих лет жизни супругам, живущим вместе уже 60 лет.

В свою очередь, Ивановы выразили благодарность за оказанное уважение сотрудникам и призвали молодежь ценить семейные ценности.