В Шымкенте вынесли приговор продавцу «липовых» банкнот и наркотиков

В Шымкенте мужчине, реализовавшему фальшивые деньги и синтетические наркотики, вынесли приговор. Он отправится за решетку на 10 лет, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкенту.

«Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено уголовное по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США 100 долларовыми купюрпами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика «мефедрон» в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Приговором суда задержанный был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.