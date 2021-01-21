Аккаунты, предлагающие фальшивые доллары, рубли, евро и гривны, обнаружились в социальной сети Instagram, передает stopfake.kz.

Фальшивомонетчики уверяют, что эти подделки не отличить от настоящих купюр, их принимают терминалы и банкоматы.

Реклама продажи поддельных денег встречается и на других платформах. Чаще всего свои услуги фальшивомонетчики рекламируют в России и Украине.

Ненастоящие купюры продают методом «закладок»: прячут их в определенном месте, а затем отправляют карту с обозначенной местностью покупателю. В некоторых случаях «деньги» даже отправляют почтой.

Журналисты издания «Настоящее время» на своей странице в Instagram решили проверить, как работает такая схема продаж на практике. Однако после того как корреспондент переслала фальшивомонетчикам деньги и чек, подтверждающий перевод, продавец заблокировал потенциального покупателя, а вся переписка удалилась.

В Казахстане изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг карается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет согласно статье 231 УК РК.

Если вы увидели рекламу подобного рода в социальных сетях, ни в коем случае не переходите по указанным ссылкам и не связывайтесь с авторами!