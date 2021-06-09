Противодействие фальшивомонетничеству является одним из приоритетных направлений Агентства по финансовому мониторингу РК.

Как известно, раскрытие таких преступлений, в первую очередь, зависит от своевременного информирования об обнаружении фальшивых денег.

Зачастую из-за отсутствия возможности определить подделку, поддельные деньги находятся в обороте в магазинах и на рынках в качестве расчета либо при размене денег.

Этому также способствует изготовление поддельных денег с применением современных нанотехнологий, что затрудняет определить фальшивку.

АФМ выявляет не только сбытчиков, но и самих изготовителей фальшивых денег.

За последние 5 лет в стране из денежного оборота изъято более 15 тыс. поддельных купюр национальной валюты на общую сумму более 60 млн. тенге и свыше 12 тыс. иностранной валюты на 1 099 800 долларов США, 226 900 евро, 1 327 020 рублей, 6 100 турецких лир, 1600 юаней.

Пресечена деятельность 29 подпольных цехов по производству поддельных денег, уничтожено более 7 тыс. поддельных денежных купюр, осуждены 102 лица.

При этом, изготовление и сбыт фальшивых денег приобретает международный характер.

АФМ пресечена деятельность транснациональной ОПГ, состоящей из граждан Казахстана, России и Грузии. Они организовали международный канал поставки поддельных купюр номиналом 500 евро на сумму 75 тыс. евро.

Также пресечен сбыт фальшивых купюр номиналом 100 долларов на сумму свыше 935 тыс. долларов США.

Уважаемые граждане! Если Вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в Агентство по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78 либо через официальные аккаунты в социальных сетях.