Задержаны два жителя Туркестанской области при сбыте фальшивых евро, передает Otyrar.KZ.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны два жители г. Сарыагаш при реализаций и сбыте 3 фальшивых купюр номиналом 500 ЕВРО взамен на 350 тыс. тенге.

Согласно приговору Сарыагашского районного суда Б. Сапаров и Н. Жанизакова были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 231 ч.1 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) им назначены меры наказания в виде 2 лет и 6 месяцев и 2 лет лишения свободы условно соответственно.