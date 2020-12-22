Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в самоуправстве в отношении автовладельца.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что его знакомый незаконно присвоил себе коробку передач от его автомашины.

Со слов потерпевшего, он попросил мастера помочь установить коробку передач, за что обещал заплатить 5 тысяч тенге. После ремонта знакомый потребовал заплатить за выполненные работы, но потерпевший ответил, что отдаст деньги позже. Однако, мастера этот вариант не устроил. Подозреваемый снял с машины новую автозапчасть и забрал с собой.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 70 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП по статье 389 УК РК “Самоуправство”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского РОП установили подозреваемого. Задержанного местного жителя стражи порядка доставили в районный отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.