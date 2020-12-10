Пожарные вызволили 13-летнего подростка, который застрял в квартире без ключей и не мог выбраться из нее самостоятельно, передает Otyrar.KZ.

Не могла попасть в квартиру и мать ребенка. Сотрудники ДЧС Туркестанской области оперативно выехали на вызов и с помощью специальных инструментов вскрыли захлопнувшуюся дверь.

8 декабря 2020 года в 16: 57 минут на пульт 101 поступило сообщение о том, что в городе Туркестан в квартире на улице Токаш Бокина, доме № 13, ребенок застрял один в квартире, потому что захлопнулась дверь. Самостоятельно выйти он не мог, внутрь не могла попасть и мать подростка. Сотрудники пожарной части оперативно выехали на место ЧП и вызволили 13-летнего подростка.

«Спасибо большое пожарным за их работу, мой ребенок очень испугался когда не смог открыть дверь. Большое им спасибо, дай Аллах нашим пожарным здоровья» — поблагодарила мама подростка.