Ребенок остался запертым в квартире в Шымкенте

На единый номер службы спасения 112 поступил звонок о том, что в одной из квартир многоэтажки, расположенной по улице Мангельдина, залопнулась дверь, а внутри остался 9-летний ребенок.

Мать не могла попасть в квартиру. Прибыв на место, спасатели оценили ситуацию и пришли к выводу, что в квартиру нужно войти через окно. Квартира расположена на третьем этаже дома.

С помощью лестницы спасатели попали в квартиру. Дверь была разблокирована, ребенок был передан родителям, в медицинской помощи он не нуждался.

Как сообщили в городском ДЧС, в похожей ситуации с начала года оказались 98 детей.