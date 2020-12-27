Заместитель акима города Мерлан Керимжанов зажег елку установленная в административно-деловом центре.

По результатам опроса, проведенного ранее среди жителей города, в городе была установлена прошлогодняя елка и проведены работы по оформлению.

Жители города положительно отнеслись к тому, чтобы в режиме карантина не допускали излишней расточительности. Сегодня елка украшена яркими огнями для поднятия настроения жителей и детей.

В ближайшее время елку, установленную в парке Победы в прошлом году, разместят на территории парка «Гулдер» и украсят.

Пусть праздник Нового года будет наполнен радостью и счастливыми моментами! В случае посещения елки просим соблюдать дистанцию и носить маски!