В праздничном мероприятии этого года приняли участие только несколько детей и их родители.

Причина всем известна — карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Высота искусственной елки на административно-деловой площади составляет 25 метров. Для его украшения использовано 1200 метров хвойных веток, 110 лампочек, 760 золотых шаров и 800 метров гирлянды, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Родители, участвовавшие в церемонии, подарили своим детям воздушные шары. А, организаторы объяснили в чем заключается смысл этого необычного жеста.

— Шар — это символ планеты Земля, который символизирует тонкую красоту нашего общего дома. Очень важно относиться к нему бережно и внимательно. Этим жестом взрослые поручают своим детям заботу о Матери-Земле», — пояснил он.

В завершение церемонии участники исполнили новогоднюю песню о Шымкенте с участием звезд эстрады.

Стоит отметить, что новогоднее мероприятие в этом году из-за карантина транслировалось в прямом эфире телеканала «Оңтүстік».