Семимесячный малыш случайно проглотил металлическую застежку от куртки и стал задыхаться, пишет Otyrar.KZ.
Скорая помощь приехала через 9 минут. Врачи извлекли посторонний предмет из горла ребенка. Они отвезли малыша в больницу и обследовали.
На данный момент жизни маленького пациента ничто не угрожает.
По данным сотрудников станции скорой помощи Туркестанской области, с начала года они оказали помощь и спасли 1330 детей, проглотившие инородные предметы.
Кроме того, за помощью обратились около 600 взрослых.
Врачи настоятельно советуют родителям внимательнее относиться к своим детям.