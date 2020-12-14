Семимесячный малыш случайно проглотил металлическую застежку от куртки и стал задыхаться, пишет Otyrar.KZ.

Скорая помощь приехала через 9 минут. Врачи извлекли посторонний предмет из горла ребенка. Они отвезли малыша в больницу и обследовали.

На данный момент жизни маленького пациента ничто не угрожает.

По данным сотрудников станции скорой помощи Туркестанской области, с начала года они оказали помощь и спасли 1330 детей, проглотившие инородные предметы.

Кроме того, за помощью обратились около 600 взрослых.

Врачи настоятельно советуют родителям внимательнее относиться к своим детям.