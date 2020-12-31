Новый район появится на карте Казахстана.

Жители города Кентау и его сельского округа горячо поддержали инициативу акима Туркестанской области Умирзака Шукеева о создании нового района — «Сауран». Район «Сауран» появится на карте Туркестанской области накануне праздника «Наурыз» в следующем году.

Предложение акима Туркестанской области Умирзака Шукеева о создании нового района на территории 12 сельских округов города Кентау было поддержано Президентом РК. Глава региона специально посетил город Кентау и встретился с жителями, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями большого исторического события. Развитию населенных пунктов, в том числе городу Кентау уделяется большое внимание. Расширение границ города Кентау, увеличение численности населения в два раза, расположение 12 сельских округов в городе Кентау свидетельствует о переходе уровня города на районный уровень. В свою очередь, — это привело к снижению качества оказываемых государственных услуг для населения, низкому охвату инфраструктурными системами населенных пунктов, отдаленности центра города от сельских населенных пунктов. Учитывая, что город Кентау за свою историю развивался как промышленный город по добыче полиметаллических руд, превращение Кентау в районный центр может фактически привести к замедлению развития города и недостаточному вниманию селам. Рассмотрев и проанализировав вышеизложенные вопросы, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, я внес предложение Главе государства создать новый района. Мое предложение было поддержано Президентом.

Исходя из этого предложения, считаю целесообразным назвать новый район «Сауран», а районным центром закрепить село «Шорнак»», — сказал аким области.

Отметим, новый район получит название «Сауран». В средние века историческое городище Сауран располагалось вдоль Великого шелкового пути и было связано с древним Туркестаном. Поселок Шорнак станет административным центром нового района. В свою очередь, местные жители с радостью восприняли очень эту новость. Важную инициативу единодушно поддержали интеллигенция и ветераны.

«Мы благодарим вас за то, что вы подняли очень важный вопрос, который на всех волнует. Мы готовы поддержать и внести вклад в развитие и процветание вновь создаваемого района», — сказали старейшины села Шорнак.

Стоит отметить, создание нового района, появление районных государственных органов, правоохранительных и других структурных органов обеспечит доступность государственных услуг и развитие сел. В то же время, город Кентау получит новый импульс развития как промышленный и индустриальный центр. Район «Сауран» появится на карте Туркестанской области накануне праздника «Наурыз» в следующем году. Город Кентау, развивающийся как промышленный и индустриальный центр, будет способствовать социально-экономическому росту региона.

Вместе с тем, в ходе визита в Кентау аким области посетил недавно открытую поликлинику. Городская поликлиника со станцией скорой помощи на 500 пациентов в смену оснащена новейшим оборудованием. На реализацию проекта из областного бюджета было выделено 838,8 млн тенге. предоставляются тенге. Сегодня в клинике функционирует амбулатория, первичная медико-санитарная, консультативно-диагностическая помощь,

фильтровальное отделение для больных коронавирусной инфекцией, а также

отделение скорой помощи. В настоящее время здесь работают 248 врачей и 906 медсестер. В клинике работают 32 мобильные группы.

Аким области посетил избирательный участок в Кентау и ознакомился с его работой. По городу Кентау 74 избирательных участка, 506 членов избирательных участковых комиссий. Из них один избирательный участок закрыт (Центральная городская больница). На сегодняшний день на 74 избирательных участках 107199 избирателей. Все избирательные участки включены в базу «Доступная карта».