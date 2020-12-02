В Туркестанской области вернули домой сбежавшую 16-летнюю девушку

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь, передает Otyrar.KZ.

Со слов сельчанки, молодая девушка ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор не вернулась. После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились за помощью в полицию.

Спустя два дня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тулькубасского РОП установили, что подросток находится в Карагандинской области.

Полицейские вернули её домой к родителям живой и здоровой. Как выяснилось, несовершеннолетняя ушла из дома на почве семейной ссоры и вместе с знакомым парнем выехала в другую область. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.