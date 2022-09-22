«Истошный крик из машины»: Избиение женщины сняли на видео в Шымкенте

Жестокое избиение женщины в Шымкенте шокировало Казнет. Видео распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября в одном из спальных районов города. На кадрах слышны звуки криков пострадавшей. Происшествие на видео сняли очевидцы. По их словам, женщину сначала повалили на землю, избили, после насильно посадили в машину. Свидетели рассказывают, что соседи вызвали полицию, но пока на место приехали правоохранители, машина с женщиной уже уехала. В департаменте полиции сообщили, что это была семейная ссора.

«По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка. В результате установлено, что конфликт произошел между супругами. На канал 102 сообщения о похищении человека не поступало, каких-либо заявлений со стороны супругов не предъявлено. С указанными гражданами проведена профилактическая работа, вынесено защитное предписание по имевшему место семейному конфликту»,- сообщили в пресс-службе ДП г.Шымкента.

Напомним, похожая ситуация случилась в мае месяце. Тогда шымкентцы сняли на видео как мужчина прилюдно избивает свою супругу на улице. Тогда обидчик избежал наказания из-за отсутствия заявления.

Тем временем только за 7 месяцев этого года около 20 тысяч человек привлечено к административной ответственности за семейно-бытовые конфликты, хотя на пульт полиции поступило 70 тысяч сообщений. В МВД предложили ужесточить наказание для домашних тиранов и регистрировать побои по факту без заявления жертвы.