Жительница Шымкента зарезала супруга после ссоры

Настоящей трагедией обернулась ссора супружеской семейной пары в Шымкенте, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, женщина нанесла ножевые ранения 48-летнему супругу в ходе очередного конфликта. От полученных травм мужчина скончался. Смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия. Это произошло 9 июля в Енбекшинском районе.

«9.07.2022 года на канал «102» Центра оперативного управления поступило сообщение от городской бригады скорой помощи о смерти от телесных повреждений 48-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Енбекшинского района по ч. 1 ст. 99 УК РК (Убийство)», — рассказали в полиции Шымкента.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Позодреваемая находится в следственном изоляторе.