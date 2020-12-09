Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова вошел в число 500 лучших вузов мира во всемирном рейтинге университетов UI Green Metric World University Rankings.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова cреди 912 участвующих ведущих университетов мира занял 458 место. Республику Казахстан представляли 16 университетов и среди них наш вуз на 6 позиции.

Цель рейтинга UI Green Metric — количественная оценка усилий по поддержанию устойчивости (экологичности) кампусов. Рейтинг в целом основан на концептуальных рамках окружающей среды, экономики и справедливости, и способствует повышению имиджа университета в области интернационализации на мировой арене.

Достижения вуза и его позиции в республиканских и мировых рейтингах – это плоды труда высокопрофессионального коллектива университета. Пусть и в дальнейшем деятельность университета будет воплощаться в большие творческие достижения, смелые проекты и новые открытия!