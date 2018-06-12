В Южно-Казахстанском государственном университете стартовала летняя студенческая школа. В ней принимают участие молодежь и профессора ведущих университетов нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. На всеобщее обсуждение вынесли вопрос о деградации земель Казахстана.

Как сохранить плодородную почву и очистить загрязненные земли — на эти и другие вопросы пытаются найти ответы ученые умы всего мира. В Шымкенте для этого собрали консилиум аграриев и биотехнологов из ведущих университетов шести стран — Китая, Италии, Хорватии, Словакии, Кыргызстана и Казахстана.

«Этот проект является некой консолидацией шести сотрудничающих стран, которые принимают участие в программе по восстановлению почвы. Это глобальная проблема, которая затрагивает все государства мира. Здесь мы в течение пяти дней хотим создать научное сообщество, которое поможет решить ее», — рассказывает представитель университета Италии, Клаудио Коломбо.

Кроме профессоров, участниками сообщества на все 5 дней станут и студенты. Для них такая летняя школа станет отличной возможностью набраться опыта и применить полученные знания в дальнейшей работе. Сабина Ирсалиева принимает участие в этом проекте уже во второй раз. Ей, как будущему биотехнологу, такой опыт просто необходим.

«У нас каждый день проводились семинары, тренинги, но это была летняя школа в Италии, поэтому мы обсуждали их проблемы. У нас тоже они есть, нам нужно очищать земли», — поделилась Сабина Ирсалиева.

В Казахстане не первый год борются с засухой и засолением почвы. Таких земель в нашей стране — 111 млн гектаров, это 41% всей территории республики. Не выдерживает почва и нерационального использования природных ресурсов и ведения сельского хозяйства.

Один из примеров — неверное применение химических удобрений. Такую практику специалисты наблюдают в Южном Казахстане. И это только одна из тысяч нерешенных проблем.

В течение пяти дней спикеры будут предлагать свои варианты разрешения ЭКОбед. Разработчикам лучших проектов организаторы обещают помочь в реализации идей на практике.