В отношении данных водителей составлены административные протоколы.

Сотрудниками Полка Патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент с 30 по 6 декабря при проведении рейдовых мероприятий задержаны 9 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении данных водителей составлены административные протоколы по статье 608 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), передает Департамент полиции города Шымкент.

Сотрудники Департамента полиции города Шымкент напоминают гражданам об ответственности за вождение в состоянии опьянения. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это одно из наиболее серьёзных нарушений, допускаемых водителями транспортных средств. Управление транспортом после приема даже небольших доз алкоголя становится причиной ошибок и ДТП с травматизмом и гибелью людей.

Каждый водитель должен чётко определить для себя, что вождение автомобиля в нетрезвом виде запрещено.