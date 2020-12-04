В Туркестанской области полицейские задержали скотокрада, похитившего овец.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что около 3.00 ч. ночи неизвестные лица похитили из его кошары трех овец. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему сельчанину, составила около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК «скотокрадство».

Для раскрытия кражи скота сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место преступления. Полицейские прочесали все близлежащие территории и хоздподворья, опросили очевидцев, проверили места забоя скота и автомашины, занимающихся перевозкой домашней скотины. В результате оперативно-розыскных мероприятий при проверке скотных рынков стражи порядка заметили подозреваемого, сбывавшего украденных овец. Скотокрада сразу же задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли похищенных овец и вернули законному владельцу.

Следствием установлено, что подозреваемый решил добыть деньги «легким путем», чтобы погасить свои долги. На хозподворье одного из сельчан молодой человек заметил отару овец. Ночью скотокрад подъехал на автомашине «Нексия» ко двору потерпевшего, проник в кошару и поочередно вынес трех овец, загрузил их в машину и скрылся. Впоследствии подозреваемый хотел реализовать похищенный скот, однако его задержали полицейские ОП г. Кентау.

В настоящее время по данному факту собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения.

Полицейские Туркестанской области предупреждают: хозподворья и кошары необходимо укрепить надежным ограждением, установить хорошее освещение, а при выпасе скота на пастбищах не оставлять его без присмотра или стоит нанять пастухов. Также следует таврировать и бирковать домашнюю скотину.

В случае пропажи или кражи скота, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.