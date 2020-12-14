Подозреваемого в нападении на участкового инспектора задержали в Кентау.

К участковому инспектору полиции МПС ОП города Кентау поступило сообщение о нахождении нетрезвого посетителя в одном из городских кафе, который вел себя вызывающе, сообщает ДП Туркестанской области.

Лейтенант полиции Акулан Алдамжаров прибыл по адресу, где указал мужчине, находившегося в пьяном состоянии, прекратить противоправные действия. Однако, дебошир оказал неповиновение законным требованиям стража порядка, стал выражаться нецензурными словами и ударил полицейского по лицу.

Подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти задержали и доставили в городской отдел полиции.

В настоящее время по данному факту по статье 380 ч.1 УК РК “Применение насилия в отношении представителя власти” проводится досудебное расследование. Согласно заключению экспертизы, полицейскому нанесен легкий вред здоровью.

Подозреваемый признался в содеянном. Он взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.