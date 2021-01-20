Сегодня во всех регионах республики началось Единое национальное тестирование, которое продлится по 5 февраля, передает Otyrar.KZ.

Всего по республике работают 143 пункта проведения тестирования, задействовано 1230 аудиторий.

Январское ЕНТ проводится по согласованию с Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса и в связи с карантином пройдет в 15 потоков.

Планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тыс. человек. Это обучающиеся 11 (12) классов, абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ прошлого года и студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности.

Тестирование проводится по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Участникам ЕНТ дается 120 тестовых заданий, из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий.

На тестирование в общем отведено 4 часа (240 минут), при этом участники ЕНТ могут набрать максимально 140 баллов.

Отметим, что соблюдение правил проведения ЕНТ в регионах будут контролировать 419 сотрудников вузов и Национального центра тестирования. Также на местах будут задействованы работники департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Кроме того, за процессом тестирования будут наблюдать 403 представителя Специальной мониторинговой группы и Проектного офиса «Адалдық алаңы».

В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции при проведении ЕНТ будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Запуск на ЕНТ проводится через баррикадные ленты по очереди с соблюдением дистанции. При рассадке между тестируемыми сохраняется расстояние не менее двух метров, количество участников в аудиториях сокращено на 50%. Перед началом тестирования в аудиториях будет проводиться кварцевание бактерицидными лампами.

Просим обратить особое внимание на то, что согласно санитарным нормам родителям и учителям запрещено находиться на территории пункта проведения ЕНТ.