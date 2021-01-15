На прошлой неделе Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О развитии хлопковой отрасли» и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан».

Новый документ направлен на отмену излишних административных барьеров и оздоровление инвестиционного климата хлопковой отрасли

Проблемы развития отрасли и причины ее стагнации неоднократно обсуждались на различных диалоговых площадках с участием представителей товаропроизводителей, уполномоченных государственных органов, местных властей, депутатов Парламента. В результате стороны пришли к единому мнению о необходимости исключения существующих административных барьеров и ограничений, сдерживающих деловую активность в отрасли.

Зарегулированность системы хлопковых расписок вкупе с возможностью введения ограничений на залоги основных средств привели к размыванию исторически сложившихся отношений между финансовыми институтами и хлопкоперерабатывающими организациями и, следовательно, к упадку отрасли.

Для улучшения сложившейся ситуации новым законом предлагается дерегулировать неэффективную систему хлопковых расписок с одновременной отменой лицензирования деятельности хлопкоперерабатывающих организаций и исключением мер, направленных на ее обеспечение.

Так, к исключению предлагаются нормы из семи законодательных актов, предусматривающих: административную ответственность хлопкоперерабатывающих организаций, особый порядок их ликвидации, соответствующие процессуальные нормы и другие.

В целом, принятие закона повлечет за собой вовлечение финансовых институтов в финансирование отрасли и положительные социально-экономические последствия в виде увеличения основных показателей отрасли с увеличением занятости на селе.

Напомним, в ноябре 2019 года по итогам встреч с хлопководами республики министр сельского хозяйства Сапархан Омаров инициировал работу по решению системных проблем хлопковой отрасли. В числе первых шагов навстречу декханам был срочный приказ министра о внесении изменений в Правила субсидирования в растениеводстве.