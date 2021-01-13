От партии «Nur Otan» в Мажилис были зарегистрированы 7 кандидатов от Туркестанской области. Прошли трое.

12 января решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.

В целом, состав Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года.

Итоговый партийный список сбалансирован, 36 кандидатов являются победителями праймериз и 40 – отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета. Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей.

В список вошли кандидаты из Туркестанской области:

ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы

АБАСОВ Кайнар Бегалиевич

ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович

Отметим, что от партии» Нұр Отан » в Мажилис были зарегистрированы 7 кандидатов от Туркестанской области.