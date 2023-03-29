Президент поручил поднять социально-экономический рост страны

Сегодня на первой сессии обновленного состава депутатов, Касым-Жомарт Токаев поднял ряд системных проблем, на которые стоит обратить внимание.

Перед новым составом стоит большая задача по поднятию социально-экономического роста страны.

«В прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса. Однако надо признать, реальная дебюрократизация не произошла. Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между правительством и администрацией Президента. Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Ввести дифференцированные тарифы на газ предложил Глава государства на совместном заседании палат и поручил Правительству разработать план энергоэффективности и рационального потребления голубого топлива. Касым-Жомарт напомнил, что в прошлом году казахстанцы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, который поставил под угрозу энергетическую безопасность страны. К тому же его субсидирование привело к тому, что вся господдержка начала уходить в соседние страны, где это топливо гораздо дороже, чем в Казахстане.

«В целом низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны. Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Глава государства считает, что в стране существует правовая несправедливость и растет дистанция между богатыми и бедными

«Сейчас очень сложная ситуация среди населения. Есть очень большой разрыв между богатыми и бедными. И сейчас в ближайшие пять лет правительство и Парламент должны найти решение этому», — Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Новый закон для борьбы с торговлей людьми примут в Казахстане Глава государства отметил, что к его разработке важно привлечь наряду с отечественными экспертами и юристами, представителей международных организаций.

«Закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми. Это крайне актуально в условиях нарастающих глобальных и региональных процессов вынужденной миграции. Необходимо, чтобы закон вобрал в себя лучший мировой опыт, но, конечно же, с учетом наших национальных интересов», — говорит президент.

Президент поручил создать условия для занятия детей спортом. В стране наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов.

«Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства. Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта», — рассказал Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Говорили и о социально-уязвимых категориях казахстанцев. Так, с 1 сентября почти на 15% повысят пособия людям с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700-сот тыс. человек. И по словам президента, они остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

«Нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье. Поручаю Правительству с 1-го сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 %. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной. Однако любая помощь не должна порождать иждивенчества», — рассказал Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Казахстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации не должны в одиночку решать свои проблемы, считает президент. С начала этого года период выплат по уходу за ребенком был увеличен с года до полутора лет. В этом году также пересмотрен социальный пакет, который ранее выдавался детям из малообеспеченных семей от года до шести лет. Свыше ста тысяч детей получают эту поддержку деньгами.

«Приоритетной задачей остается поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы. В этом должна проявляться справедливость государства и солидарность общества. Особое значение имеет защита материнства и детства», — рассказал Касым-Жомарт Токаев президент РК.

А жилье должно стать дешевле. По словам президента, важную роль призван сыграть Градостроительный кодекс, который систематизирует и кардинально улучшит политику в отрасли. Немало нареканий вызывает состояние медицинской инфраструктуры.

«Еще одной ключевой составляющей развития человеческого капитала является эффективная система здравоохранения. Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Ее нынешнее состояние вызывает немало нареканий. Государство поэтапно решает эти вопросы», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Президент напомнил, что в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в населенных пунктах планируется построить более 600-сот объектов. Ответственность за качество и выполнение в срок, лежит на акиматах.