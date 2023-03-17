Сегодня в полночь завершатся агитационные работы

Сегодня, 17 марта, в 00:00 завершится этап предвыборной агитационной работы.

Завтра, 18 марта и в день голосования – 19 марта запрещается проведение любой агитации, согласно статье 32 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

За 32 депутатских места в Шымкентский городской маслихат борются 67 кандидатов от партий и 100 самовыдвиженцев.

С гонки сошел один кандидат от Народной партии из-за расхождения в декларации. Такими данными поделился председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии.

В Шымкенте в депутаты Мажилиса по округам №6 и 7 будут бороться 15 кандидатов , из них 8-по округу №6 , 7-по округу №7.