Ерлана Кошанова переизбрали председателем Мажилиса

Глава государства провел открытие первой сессии парламента VIII созыва после того, как отправил в отставку правительство во главе с Алиханом Смаиловым.

На сессии новоизбранные депутаты Мажилиса дали присягу и переизбрали Ерлана Кошанова председателем Мажилиса.

Во время своей речи глава государств отметил, что итоги выборов 2023 были непредсказуемыми, а Казахстан сделал большой шаг к реальной многопартийности.

Президент подчеркнул, что впервые появились депутаты, которые смогли обойти кандидатов от партии. А также партии от оппозиции удалось оказаться в парламенте.

«Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства. Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды», – заявил глава государства

Сейчас Казахстан единственная страна в мире, где проводятся такие глубокие реформы, считает Касым-Жомарт Токаев.