В предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, которые пройдут 10 января, на избирательных участках будут дежурить не только наблюдатели, пожарные, врачи, но и энергетики.

В головном офисе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» прошло совещание под председательством руководителя территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Туркестанской области Бекжана Алимкулова и руководителя Шымкентского городского территориального департамента Нурмана Шильдерханова. Технический директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Архабай Тастанов отметил, что компания будет работать в усиленном режиме в период предстоящих выборов сообщает пресс-служба ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

С 10 по 11 января 2021 года будет утвержден график дежурства энергетиков.