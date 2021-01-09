В предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, которые пройдут 10 января, на избирательных участках будут дежурить не только наблюдатели, пожарные, врачи, но и энергетики.
В головном офисе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» прошло совещание под председательством руководителя территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Туркестанской области Бекжана Алимкулова и руководителя Шымкентского городского территориального департамента Нурмана Шильдерханова. Технический директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Архабай Тастанов отметил, что компания будет работать в усиленном режиме в период предстоящих выборов сообщает пресс-служба ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».
С 10 по 11 января 2021 года будет утвержден график дежурства энергетиков.
В Туркестанской области будут функционировать 908 избирательных отделений: в Арыси — 34, Кентау — 74, Туркестане — 50, Байдибекском районе — 50, Жетысайском — 72, Казыгуртском — 61, Келесском — 58, Мактааральском — 59, Ордабасинском — 49, Отырарском — 40, Сайрамском — 86, Сарыагашском -79, Созакском — 39, Толебийском — 67, Тюлькубасском — 60, Шардаринском — 33.
По городу Шымкенту будут действовать 279 избирательных участков: в Абайском районе — 92, Аль-Фарабийском — 69, Енбекшинском — 78, Каратауском — 68.
Напомним, что 10 ЯНВАРЯ В ШЫМКЕНТЕ ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ
10 января общественный транспорт в Шымкенте будет курсировать в обычном режиме. В этот день проезд по городским маршрутам будет бесплатным.
Напоминаем, в соответствии с требованиями карантина, сохраняйте в автобусе масочный режим.