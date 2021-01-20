На площадке СЦК при Президенте РК представители Комитета государственных доходов МФ РК рассказали, как реализаторы табачных изделий должны сканировать Data Matrix кода, передает Otyrar.KZ.

Для реализации табачных изделий все реализаторы должны в первую очередь зарегистрироваться в системе посредством электронно-цифровой подписи. К сведению, система разработана

Единым оператором маркировки товаров, которым является АО «Казахтелеком».

Далее необходимо обновить кассовое программное обеспечение и приобрести 2D сканер. Налогоплательщикам, у которых есть такие сканеры — достаточно их перепрограммировать.

2D сканер должен быть подключенным к онлайн контрольно-кассовой машине.

В соответствии с налоговым законодательством все предприниматели в сфере торговли с 2020 года обязаны использовать онлайн контрольно-кассовые машины.

Необходимо отметить, что вместо 2D сканера можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Naqty Sauda», которое доступно на Google Play Market для скачиваний на мобильные устройства.

Сканеры необходимы для считывания DataMatrix кода для целей дальнейшего выбытия табачных изделий из оборота.