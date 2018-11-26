Из-за запуска Правил маркировки на территории Республики Казахстана в торговом обороте могут находиться только меховые изделия с нанесенными контрольными знаками.

Департамент государственных доходов по Туркестанской области напоминает, что 27 ноября 2017 года вступили в силу Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха».

Цель маркировки:

Для потребителя — обеспечение подробной информацией о приобретаемом товаре, защита от контрафактной продукции;

Для предпринимателей — выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса, защита рынка от нелегальной продукции и соблюдение прав на интеллектуальную собственность;

Для государства — сокращение объема теневой экономики и увеличение поступления налогов в бюджет.

Согласно Перечню товаров, маркировке подлежат следующие виды меховых изделий из:

1) норки — 4303 10 9010 ТН ВЭД ЕАЭС;

2) нутрии — 4303 10 9020 ТН ВЭД ЕАЭС;

3) песца или лисицы — 4303 10 9030 ТН ВЭД ЕАЭС;

4) кролика или зайца — 4303 10 9040 ТН ВЭД ЕАЭС;

5) енота — 4303 10 9050 ТН ВЭД ЕАЭС:

6) овчины — 4303 10 9060 ТН ВЭД ЕАЭС;

7) прочие (одежда из иных видов меха) — 4303 10 9080 ТН ВЭД ЕАЭС.

Маркировке не подлежат предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха.

Кроме того, меховые изделия, ввозимые физическими лицами для личного пользования, не подлежат маркировке контрольными (идентификационными) знаками.

Необходимо отметить, что в первую очередь маркировке подлежат нереализованные товары (остатки), в этой связи призываем налогоплательщиков провести инвентаризацию остатков меховых изделий.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что из-за запуска маркировки на территории Республики Казахстана в торговом обороте могут находиться только меховые изделия с нанесенными контрольными знаками.

Также, подробную информацию по маркировке меховых изделии можно получить в Департаменте государственных доходов по Туркестанской области и в Управлении экспортного контроля по телефону 87017652068 или в органах государственных доходов по месту нахождения.

ДГД по Туркестанской области