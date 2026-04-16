В Казахстане с декабря 2026 года начнут поэтапно вводить маркировку товаров лёгкой промышленности

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы комитета промышленности министерства промышленности и строительства РК

В Казахстане с 1 декабря 2026 года планируется поэтапное внедрение обязательной маркировки товаров лёгкой промышленности.

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель проекта Единого оператора маркировки Ерлан Карабаев. По его словам, перед запуском была проведена подготовительная работа: участники рынка протестировали систему в рамках пилотных проектов, после чего состоялись общественные обсуждения анализа регуляторного воздействия.

По итогам работы отраслевых государственных органов — министерство промышленности и строительства Республики Казахстан и министерство торговли и интеграции Республики Казахстан — принято решение о поэтапном введении обязательной маркировки.

Первый этап стартует 1 декабря 2026 года, второй — 1 марта 2027 года, третий — 1 октября 2027 года. Такой подход позволит бизнесу постепенно адаптироваться к новым требованиям.

Для удобства покупателей разработано бесплатное мобильное приложение NAQTY ONIM. С его помощью можно отсканировать код маркировки и получить информацию о производителе, происхождении товара и законности его оборота.

В случае выявления нарушений пользователи могут отправить обращение прямо через приложение, которое будет рассмотрено уполномоченными органами.

