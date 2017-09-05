Возрастные ограничения на книгах и журналах предлагают указывать в Казахстане

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Возрастные ограничения на книгах и журналах предлагают указывать в Казахстане
Иллюстративное фото.

В законопроекте о защите детей от опасной информации под маркировку возраста попадут даже книги, пишет Informburo.

Указывать возрастные ограничения на книгах, газетах, журналах и видео в социальных сетях предлагают казахстанские депутаты. Об этом сообщила сенатор Бырганым Айтимова.

По словам сенатора, такая маркировка позволит максимально защитить детей от ненужной и даже опасной информации. Законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в данное время рассматривают в нижней палате Парламента.

«Этот законопроект для того, чтобы защитить детей от негативной информации, которая поступает через все системы коммуникаций. Ребёнок же не может провести селекцию и не может определиться, какая для него информация полезная, какая нет. Особенно вредная – реклама табакокурения, экстремистские какие-то направления и призывы. Этот механизм защиты будет определяться», – заявила Бырганым Айтимова.

В мае этого года в МИК РК сообщили о разработке законопроекта по защите детей от опасной информации.

Речь шла о доступе в соцсети, мессенджеры и видеохостинге в интернете. Доступ к детским информационным пакетам будут иметь дети, достигшие определённого возраста. Когда наступает этот «определённый возраст», пока неизвестно.

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