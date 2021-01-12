Со второго семестра учебный процесс в казахстанских колледжах будет осуществляться в штатном, дистанционном и комбинированном форматах, передает Otyrar.KZ.

Во втором семестре 97 колледжей, расположенных в сельских населенных пунктах и малых городах, организуют обучение в традиционном формате для всех студентов. 14 колледжей при МВД РК и МО РК будут также обучать студентов в стенах учебных заведений.

В остальных колледжах обучение для студентов первых курсов будет организовано в комбинированном формате. Это порядка 31% от общего количества студентов организаций ТиПО.

Студенты первых курсов будут изучать 70 % учебных дисциплин в традиционном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, 30% дисциплин – дистанционно. При этом организация ТиПО самостоятельно будет определять перечень дисциплин для проведения обучения в штатном и дистанционном форматах согласно рабочим учебным планам.

Продолжительность аудиторных занятий – не более 45 минут, администрацией колледжей составляется гибкое расписание. Санитарная обработка помещений будет проводиться во время перерывов между занятиями и после занятий.

В комбинированном формате будут обучаться студенты 2-4 курсов. Для студентов, обучающихся по техническим, технологическим, аграрным направлениям, занятия будут организованы в дистанционном формате, лабораторные и практические занятия, производственное обучение и профессиональная практика – в традиционном формате. Итоговая аттестация также будет проходить в штатном режиме.

Полностью в дистанционном формате продолжат обучение студенты 2-4 курсов по педагогическим, экономическим, социальным, гуманитарным и IT-специальностям.

Напомним, что выбор формата обучающего процесса в колледжах осуществляется по решению местных главных санитарных врачей.