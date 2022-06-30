Больше 12 тысяч грантов выделили для поступающих в колледжи Шымкента

Из них более 9 тысяч грантов выделят на технические специальности.

Свыше 12 тысяч абитуриентов смогут получить бесплатное техническое и профессиональное образование в Шымкенте.

В колледжах увеличили объем государственного заказа по педагогическим, медицинским, техническим и творческим специальностям. Претендовать на грант могут выпускники 9-го и 11-го классов. Квоты на бесплатное обучения ввели для детей из малоимущих и многодетный семей.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«У нас в Шымкенте 37 колледжей, но, по госказау была составлена комиссия. Через проверку комиссии прошли 23 колледжа. Специально в данное время определили гранты, из них 1052 гранта выделили по педогогическим направлениям, в направлении культуры 717, 1143 грантов выделили по медицинским направлениям, а по техническим направлениям выделили 9252 грантов».

Желающих поступить в колледжи много, рассказывает главный педагог Шымкента — Жанат Тажиева. В прошлом году больше 23 тысяч абитурентов стали студентами, в этом году уже 36 тысяч. Такой наплыв желающих связан с сокращением сроков обучения.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Раньше после колледжа приходилось еще обучаться 2 года и 8 месяцев. В данное время в последние два года, на основании приказа министра образования девятиклассники, которые поступили в колледж, завершают обучение на уровне с 11 классниками. Это удобно. После окончания колледжа, у студентов есть возможность поступить в ВУЗы. Это очень хорошо, у студентов есть и профессия и еще могут поступать в ВУЗы вместе со своими сверстниками».

Абитуриенты смогут подать заявку на грант на сайте egov.kz. Выпускникам 9-го класса надо успеть до 18 августа. Одиннадцатиклассники могут подать заявку до 20 августа.