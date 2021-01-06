коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 114

город Алматы — 94

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 58

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 52

Атырауская область — 101

Восточно-Казахстанская область — 39

Жамбылская область — 14

Западно-Казахстанская область — 40

Карагандинская область — 25

Костанайская область — 56

Кызылординская область — 8

Мангистауская область — 7

Павлодарская область — 55

Северо-Казахстанская область — 55

Туркестанская область — 12

Всего в стране выявлены 159044 заболевших.

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