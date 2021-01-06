За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 114
город Алматы — 94
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 58
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 52
Атырауская область — 101
Восточно-Казахстанская область — 39
Жамбылская область — 14
Западно-Казахстанская область — 40
Карагандинская область — 25
Костанайская область — 56
Кызылординская область — 8
Мангистауская область — 7
Павлодарская область — 55
Северо-Казахстанская область — 55
Туркестанская область — 12
Всего в стране выявлены 159044 заболевших.