За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 855 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 135, город Алматы — 110, город Шымкент — 12, Акмолинская область — 74, Актюбинская область — 16, Алматинская область — 72, Атырауская область — 28, Восточно-Казахстанская область — 64, Жамбылская область — 21, Западно-Казахстанская область — 75, Карагандинская область — 54, Костанайская область — 65, Кызылординская область — 8, Мангистауская область — 2, Павлодарская область — 78, Северо-Казахстанская область — 38, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 211212 заболевших.