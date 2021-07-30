50-летняя женщина стала жертвой антипрививочников.

Жительница Шымкента до последнего не верила в существование смертельной инфекции.

На уговоры ее близких привиться, женщина была весьма категорична. Итог печальный: пятеро детей остались без матери. У остальных домочадцев ПЦР был отрицательный — все они вакцинировались.

«Женщина сама окончила ВУЗ. То есть образованная женщина. Однако, поверила антиваксерам. Весьма негативному и неправильному мнению людей. В итоге заболела, ни один из ее родных не заболел, они сделали прививку», — рассказал главный врач города Бахытжан Позилов.

Cпор вокруг того — «прививаться — не прививаться» не утихают. Они порождают страхи, которые не дают людям решиться на вакцинацию. Среди противников прививок очень много заявлений: мол, и привитые болеют. Эти выводы — некорректны, заявляет главный врач Шымкента.

Да, прививка не дает 100-процентный защиты. Но вакцинация защищает от тяжелых форм и летальных исходов, которых COVID дает немалое количество.

Ежедневно в городе регистрируют почти 500 пациентов с коронавирусной инфекцией. И это официальная статистика. А сколько шымкентцев занимаются самолечением? И это не смотря на устрашающие цифры. С начала года в Шымкенте от коронавируса скончались 335 пациентов. Никто из них не был вакцинирован.

«Мы не устаем повторять. Вакцинация — это единственный способ победить пандемию. Но на прививку идут не активно. Люди пишут негативные отзывы, верят фейкам о распылении лекарств. Если бы люди относились к здоровью сознательно, то давно уже привились. И не было бы такой сложной эпидситуации как сейчас, когда врачи едва справляются с наплывом тяжелых пациентов», — рассказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

В последние дни в городе не умолкают сирены скорой помощи. В городских стационарах с болезнью борются почти две с половиной тысяч пациентов. 343 — в тяжелом состоянии. Реанимационные отделения заполнены на 74 процента.