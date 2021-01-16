В связи с пандемией, по данным Управления по делам религий г. Шымкента, во время праздника «Крещение Господне» не будет проводится обряд купания.

Однако многие горожане 19 января (с 24.00 до 7.00 часов) могут прийти купаться у истоков реки «Кошкар-ата» города Шымкент.

Во избежание чрезвычайных и трагических ситуаций опытные водолазы оперативно — спасательного отряда будут строго контролировать место для купания и находится на круглосуточном дежурстве.

Спасатели города Шымкент напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время проведения Крещенских купаний:

— во время пандемии соблюдать все санитарно-гигиенические меры;

— во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений;

— необходимо соблюдать очередность, держась друг от друга на расстоянии не менее 3-5 метров;

— необходимо быть взаимовежливыми: не толкать друг друга вблизи мест для купания;

— запрещается доступ маленьких детей без сопровождения взрослых к проруби и майне;

— запрещается, во избежание возникновения проблем со здоровьем (повышение артериального давления, сердечный приступ и т.д.), купание в нетрезвом виде;

— запрещается купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем (бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания).

В случае необходимости обращайтесь по телефону Службы спасения – 112.