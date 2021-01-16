В связи с пандемией, по данным Управления по делам религий г. Шымкента, во время праздника «Крещение Господне» не будет проводится обряд купания.
Однако многие горожане 19 января (с 24.00 до 7.00 часов) могут прийти купаться у истоков реки «Кошкар-ата» города Шымкент.
Во избежание чрезвычайных и трагических ситуаций опытные водолазы оперативно — спасательного отряда будут строго контролировать место для купания и находится на круглосуточном дежурстве.
Спасатели города Шымкент напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время проведения Крещенских купаний:
— во время пандемии соблюдать все санитарно-гигиенические меры;
— во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений;
— необходимо соблюдать очередность, держась друг от друга на расстоянии не менее 3-5 метров;
— необходимо быть взаимовежливыми: не толкать друг друга вблизи мест для купания;
— запрещается доступ маленьких детей без сопровождения взрослых к проруби и майне;
— запрещается, во избежание возникновения проблем со здоровьем (повышение артериального давления, сердечный приступ и т.д.), купание в нетрезвом виде;
— запрещается купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем (бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания).
В случае необходимости обращайтесь по телефону Службы спасения – 112.