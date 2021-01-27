Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с редакцией журнала «National Geographic Qazaqstan» проводит первый республиканский фотоконкурс «Дикая природа Казахстана», передает Otyrar.KZ.

Призовой фонд составляет 1,5 млн. тенге.

В состав экспертной комиссии войдут профессиональные иностранные и отечественные фотографы, эксперты в области фотографии, представители СМИ. В конкурсе могут принять участие фотолюбители и профессионалы, достигшие 18 лет.

Работы участников принимаются с 1 февраля по 15 апреля 2021 года.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по данной ссылке https://www.photocontest.kz/

Данным мероприятием организаторы нацелены привлечь общественное внимание к вопросам взаимодействия человека и природы, к сохранению природного разнообразия, популяризировать идеи бережного отношения к окружающей среде.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность экологического образования, просвещения населения, начиная со школьной скамьи. В связи с этим, Минэкологии готовит пакет документов для улучшения ситуации в сферах бережного отношения к окружающей среде, ответственного отношения к животным, а также развития экотуризма в нацпарках.

Для разрешения этих вопросов министерством разработаны соответствующие мастер-планы, в процессе которых проводится работа по их обсуждению с общественностью. Кроме того, в целях обеспечения прозрачности принимаемых решений, при нацпарках созданы общественные советы.

В своей деятельности редакция журнала «National Geographic Qazaqstan» также поднимает острые вопросы в сфере экологии, охраны окружающей среды, объектов животного мира.

При поддержке партнеров, казахстанская редакция журнала ежегодно проводит мероприятия, направленные на формирование экологической культуры: научные экспедиции, туры, фотовыставки в столице и регионах РК, публикует материалы в журнале и на интернет-ресурсах издательства.