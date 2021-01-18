Помимо 18 уже действующих онлайн услуг, стали доступны еще 6.

6 новых услуг для людей с особыми потребностями, которые ранее оказывались исключительно в службах занятости и социальных программ местных исполнительных органов, переведены в онлайн формат и доступны на портале Электронного правительства.

Теперь, помимо 18 уже действующих онлайн услуг, стали доступны еще 6: предоставление специалиста жестового языка, предоставление индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, сурдо-тифлотехнические средства,обязательные гигиенические средства, предоставление кресел-колясок и протезно-ортопедической помощи.

«Реализация этих услуг является для нас одной из приоритетных. Наша задача сделать так, чтобы казахстанцы с особыми потребностями могли получать все необходимые государственные услуги, не выходя из дома. Мы понимаем большую ответственность и совместно с министерством труда примем все необходимые меры со своей стороны для улучшения предоставления подобных сервисов»,–отметилБагдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Чтобы подать заявку на предоставление услуг на портале необходимо выбрать соответствующую услугу, полагающиеся технические средства реабилитации, поставщика услуг, с учетом своих потребностей и отслеживать статус заявки до полного исполнения индивидуальной программы реабилитации. Стоит отметить, что заказывая данные услуги можно выбрать доставку на дом, и курьеры Казпочтыдоставятвсе необходимое.

Кроме того, в мобильном приложении eGovmobile стало доступно 2 цифровых документа, реализованных совместно с Министерством труда и соцзащиты – это удостоверение пенсионера и удостоверение кандаса. Теперь казахстанцы, скачавшие приложение, могут пользоваться цифровыми копиями 12 своих документов.