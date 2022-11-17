Как идет подготовка к выборам президента страны

К внеочередным выборам Президента РК, которые состоятся 20 ноября, подготовлены все избирательные участки в Туркестанской области,говорят представители областной территориальной избирательной комиссии.

На территории региона 919 избирательных участка. Они полностью оборудованы и обеспечены необходимым, кабинами для голосования, урнами для бюллетеней, канцелярскими принадлежностями. Отметим, что в Туркестанской области правом голоса на выборах обладают 1 млн 163 860 человек.

Данияр Оразымбетов, член Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:

«Очень большое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Для тех, кто передвигается на инвалидных колясках, предусмотрены пандусы и специальные дорожки на избирательных участках, также предусмотрены уголки для голосования, в компьютере разработана специальная программа».

Изготовлены бюллетени для голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, согласно представленному списку избирателей в Казахстане, по единому общенациональному избирательному округу насчитывается 11 млн 950 тыс. 485 избирателей.Таким образом, с 1-процентным резервом на выборы было изготовлено 12 млн 69 тыс. 99 бюллетеней. В соответствии с законом «О выборах» 17 ноября бюллетени были вручены территориальным избирательным комиссиям Туркестанской области.

Свою кандидатуру на пост президента выдвинули 6 кандидатов. Сейчас они заняты агитационной работой. В Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии убеждены, что граждане придут на выборы и воспользуются своим правом.

«Да знаю, что выборы будут. Пойду. Жду больших перемен»;

«Обязательно пойду на выборы.Хочу чтобы медицина была бесплатной и образование», — говорят жители города.

Напомним, в это воскресенье, 20 ноября, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы.