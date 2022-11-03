Многофункциональный центр для пожилых людей открыт в Созакском районе

В Созакском районе третий месяц действует социальный центр «Активное долголетие. Равное общество». В нем сельчане проводят досуг, а люди с ограниченными возможностями проходят реабилитацию. Центр открыт не только для жителей районного центра, но и других сельских округов.

К здоровому образу жизни, жителей села Шолаккорган, приобщают специалисты социального центра. Развивать координацию и внимание пожилым людям помогает игра в настольный теннис и бильярд. Путь к активному долголетию и стимулятор для улучшения умственной деятельности — игра в шахматы.

Аманбек Мусабеков, житель Созакского района: «И стареть нужно красиво. Мы всю свою жизнь работали, чтобы страна процветала. Теперь мы на заслуженном отдыхе. Спасибо, что нам, пенсионерам открыли такой замечательный социальный центр. Мы можем в любое время прийти и заняться любимым делом. У нас одно пожелание, чтобы в Новом Казахстане было всем хорошо, все жили в единстве».

В тренажерном зале люди с ограниченными возможностями занимаются оздоровительной физкультурой под наблюдением социального сотрудника. Реабилитационная работа проводится строго по назначению врача. Так в соляную шахту сельчане записываются заранее. Есть и комната психологической разгрузки.

Другая комната предназначена для творчества. Для этого созданы все условия, есть набор различных инструментов, говорит руководитель центра .

Марат Оспанов, директор социального центра «Активное долголетие. Равное общество» Созакского района: «Социальный центр 7 сентября открыл аким области Дархан Сатыбалды. Сельские жители очень довольны. Есть где провести досуг с пользой, да и здоровье поправить. Здание центра было отремонтировано компанией Катко».

Для тех, кто хочет совершенствовать свои знания, открыта библиотека. Книжный фонд постоянно обновляется.