Казахстан обновит вокзалы и аэропорты для комфортных поездок маломобильных граждан

Высокие ступени, длинные переходы и не всегда удобные выходы на платформы — так сегодня выглядят некоторые вокзалы Казахстана. Нередко люди с ограниченными возможностями не в силах даже купить билет, что уж говорить о самом передвижении. Однако, перемены намечены, но быстрыми они не будут.

Полноценная доступность от покупки билета до комфортной поездки для особенных людей появится лишь через 4 года.



Нурлан Сауранбаев, министр транспорта РК: «К 2030 году в каждом составе будет как минимум один специализированный вагон. В рамках большой программы по реконструкции вокзалов предусматриваются необходимые элементы доступности: пандусы, лифты, подъемные устройства, переоборудуются кассовые зоны и санитарные помещения. Действует 50-процентная льгота на железнодорожные билеты, имеется функция онлайн-оформления на специализированные купе».



Изменения коснутся и авиации. До конца года специальным оборудованием планируют оснастить пять аэропортов в шести городах Казахстана, в том числе и Шымкент, что позволит людям с инвалидностью путешествовать по городам и странам самостоятельно без сопровождения и с большим комфортом.